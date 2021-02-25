Мосгосстройнадзор разрешил строительство торгово-развлекательного комплекса в Некрасовке

10:26
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В столичном районе Некрасовка построят трехэтажный торгово-развлекательный комплекс с подземной парковкой, сообщает комитет государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).
"Выдано разрешение на строительство многофункционального торгово-развлекательного комплекса на юго-востоке Москвы. Объект возведут в составе транспортно-пересадочного узла "Некрасовка". Срок действия разрешения на строительство – до 24 февраля 2024 года. Выданное разрешение позволит застройщику ООО "ТПУ "Некрасовка" приступить к работам", – говорится в сообщении.
Там уточнили, что трехэтажный комплекс площадью 57,4 тысячи квадратных метров рассчитан под розничную торговлю продовольствием, электробытовыми товарами и товарами повседневного пользования. Помимо торговой галереи, в здании разместятся развлекательный центр с кинотеатром, кафе и рестораны.
Кроме того, проект предполагает строительство подземной парковки на 240 мест с автомойкой. На озелененной прилегающей территории также будет создана открытая парковка на 156 автомобилей. К комплексу будет организовано два въезда: с Покровской и Рождественской улиц.
Ранее сообщалось, что современный торгово-развлекательный комплекс построят в деревне Николо-Хованское. Первый зампредседателя ведомства Сергей Кузнецов сообщил, что площадь здания составит 17 тысяч квадратных метров. Проект в настоящий момент уже согласован.
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