Реконструкцию проведут в бывшем кинотеатре "Кунцево"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Бывший кинотеатр "Кунцево" реконструируют. Там разместят культурно-досуговое учреждение, а также административные помещения столичного метрополитена. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Известно, что в здании появятся вестибюль, конференц-зал с эстрадой, балкон с трансформируемыми креслами, кабинеты, архивы и серверные, комнаты отдыха сотрудников, а также переговорные. Кроме того, там откроют тренажерный зал, VR-комнату, библиотеку, комнату матери и ребенка.

По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, в зале будут проводить театрально-концертные постановки, торжественные и праздничные мероприятия.

Для наружной отделки стен специалисты использовали стальные и композитные панели. Входные площадки и наружные лестницы выложат гранитными плитами. На здании будет установлен навесной медиафасад размером 31 на 10 метров.

Помимо этого, территория возле здания будет благоустроена. Там установят лестницы и подпорные стены на перепадах рельефа, оборудуют проезды, тротуары и пешеходные зоны.

Ранее сообщалось, что в текущем году специалисты комплекса городского хозяйства намерены реконструировать 30 московских прудов. Работы организуют на территории Калитниковского, Гольяновского, Владимирского, Медведковского и Капустянского прудов.