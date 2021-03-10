В Москве до конца года проведут реконструкцию 30 прудов

10:44
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В текущем году специалисты комплекса городского хозяйства намерены реконструировать 30 московских прудов. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"Планируется привести в порядок 30 прудов, на водоемах отремонтируют береговые укрепления, очистят дно от ила и проведут работы по созданию водоупорного слоя для постоянного поддержания уровня воды в прудах", – объяснил Бирюков.
Работы, в частности, организуют на территории Калитниковского, Гольяновского, Владимирского, Медведковского и Капустянского прудов. Как отметил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства, пруды представляют собой важную составляющую городской среды.
"Они не только создают благоприятные климатические условия, но и на протяжении многих лет остаются излюбленным местом отдыха москвичей", – подчеркнул Бирюков.
По его словам, для надлежащего содержания водоемов осуществляется их обследование. При выявлении каких-либо проблем решается вопрос о последующей реконструкции. Списки водных объектов, которые надо благоустроить, составляют при учтенном мнении москвичей.
Ранее архитектор предложил завершить обновление набережных в Москве. Инициативу вывести Неглинную на поверхность он назвал блестящей по своей авантюрности и фантазии.
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