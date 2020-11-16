Ремонт восьми набережных завершился в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице завершился ремонт восьми набережных, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Речь идет о Москворецкой, Павелецкой, Фрунзенской, Новодевичьей, Ростовской, Саввинской, Смоленской и Краснохолмской набережных. Там закончились работы по расшивке швов гранитной облицовки.

По словам заммэра, всего было обновлено более 200 тысяч погонных метров швов. Бирюков напомнил, что такие работы на набережных проводится раз в пять лет.

"Для горожан проведение этих работ практически незаметно, ведь никаких перекрытий дорог такой ремонт не требует. Строительные леса устанавливают со стороны воды и передвигают с участка на участок", – цитирует Бирюкова портал мэра и правительства Москвы.

Он отметил, что набережные в столице становятся комфортнее и безопаснее.

Ранее стало известно, что в Москве в 2021 году займутся реконструкцией Шелепихинской и Карамышевской набережных. На Шелепихинской набережной благоустроят участок от Третьего транспортного кольца до третьего Силикатного проезда. Территорию сделают удобной для прогулок.

В рамках проекта будет возведена специализированная вертолетная площадка для городской больницы № 67. Она расположена на улице Саляма Адиля.

Также сообщалось, что на территории Спасского затона появится новая прогулочная зона с благоустроенной набережной. Согласно проекту, планируется создать линейный парк для прогулок, спорта и активного отдыха. Там оборудуют беговые и велодорожки, устроят вечернее освещение и смотровые площадки.

