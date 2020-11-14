В Москве реконструируют Шелепихинскую и Карамышевскую набережные

13:39
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
В Москве в 2021 году займутся реконструкцией Шелепихинской и Карамышевской набережных. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он отметил, что на Шелепихинской набережной благоустроят участок от Третьего транспортного кольца до третьего Силикатного проезда. Территорию сделают удобной для прогулок.
"Также мы реконструируем Карамышевскую набережную, этот участок проектируется сейчас", – отметил Бочкарев.
Он добавил, что в рамках проекта будет возведена специализированная вертолетная площадка для городской больницы № 67. Она расположена на улице Саляма Адиля.
Ранее сообщалось, что на территории Спасского затона появится новая прогулочная зона с благоустроенной набережной. Согласно проекту планируется создать линейный парк для прогулок, спорта и активного отдыха. Там оборудуют беговые и велодорожки, устроят вечернее освещение и смотровые площадки.
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