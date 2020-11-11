Завершен ремонт набережной рядом с памятником Петру I

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ремонт набережной Москвы-реки рядом с памятником Петру I "В ознаменование 300-летия российского флота" завершен, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Специалисты привели в порядок участок общей площадью более трех тысяч квадратных метров. По словам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, рабочие сделали новое бетонное основание, перебрали ступени спуска к воде и вертикальную облицовку набережной.

Камень на облицовке демонтировали, очистили с помощью специальных средств от грязи и ржавчины, а затем вернули на место.

В этом году сотрудники Гормоста отремонтировали Софийскую, Раушскую, Бережковскую, Космодамианскую, Островскую и Шлюзовую набережные.

Ранее в столице согласовали проект планировки участка набережной Москвы-реки между Дорогомиловским и Белорусским мостами.

Реконструкция позволит обеспечить связность территории, организовать вдоль реки непрерывный прогулочный и велосипедные маршруты, а также беговые дорожки.

Во время работ специалисты в том числе затронут береговую линию, которая проходит вдоль театра "Мастерская Петра Фоменко" и заканчивается возле жилого комплекса "Западный порт". Рядом с театром планируют разместить многоуровневый амфитеатр, трансформируемую площадку для проведения различного рода мероприятий, фуд-корт и смотровые площадки.

