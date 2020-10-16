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Москва 24

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Транспорт

11:30

Две велодорожки проложат на набережной Марка Шагала

город дороги транспорт

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Две велодорожки появятся на набережной Марка Шагала на юге Москвы. Инфраструктура станет частью жилого квартала "Зиларт", сообщают в пресс-службе Москомархитектуры.

По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, один маршрут будет прямым, а второй – вьющимся. Дорожки, отмечает Кузнецов, войдут в огромный веломаршрут, проходящий вдоль Москвы-реки.

"Благоустройство набережной Марка Шагала продумано с учетом интересов всех жителей и гостей столицы, в том числе велосипедистов", – подчеркнул главный архитектор Москвы.

Кузнецов рассказал, что проект включает 4 маршрута: "Магниты", "Променад", "Аллея для прогулок" и "Спорт". Он отметил, что в последний войдут также беговые дорожки, игровые площадки, точки проката спортивного инвентаря.

Ранее велополосы организовали еще на 5 улицах Москвы. Прокатиться на велосипеде теперь можно по Малой Дмитровке, Каретному Ряду, Газетному переулку, Большой Ордынке и Большой Полянке.

В Москве на пяти улицах организовали велополосы

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