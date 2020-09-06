Фонтаны, амфитеатры, топиарные фигуры: девять интересных парков Зеленограда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Зеленограде по программе "Мой район" благоустроено множество парков и скверов. В округе располагается огромное количество природных территорий, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Одно из самых популярных мест в Зеленограде – парк 40-летия Победы. Он располагается вдоль берега Большого городского пруда в районе Савелки.

Благодаря проекту "Мой район" набережную парка в 2019 благоустроили. Там установили деревянные помосты с шезлонгами, три плавающих фонтана, открыли лодочную станцию, а также обновили фонтан "Каскад", которому сделали новую облицовку и добавили подсветку. Для маленьких гостей установили две детские площадки.

А на противоположном берегу данного пруда в районе Старое Крюково находится дендропарк. В нем насчитывается порядка 70 видов деревьев и кустарников, в том числе и редких видов.

Дендропарк был обновлен также в 2019 году. Так, в нем появились беговая дорожка, прогулочная тропа над водой с деревянным настилом, а также новые таблички с названием растений. Украшают и одновременно укрепляют берег водоема габионы.

Сквер "Флейта" ждет горожан на месте парковки у жилых домов в третьем микрорайоне округа. Он появился в 2019 году. А свое название получил в честь рядом стоящего дома-флейты.

Рядом со сквером установлены сцена с амфитеатром, топиарные фигуры, изображающие джазовый ансамбль. Для детей есть две площадки. Также там находятся большие качели, скамейки в виде круга и грибов под навесами и топиарные фигуры животных.

Новая зона отдыха у Нижнего Каменского пруда появилась в Крюкове в 2019 году. Она включает в себя скейт-парк, доступный, как для опытных спортсменов, так и для новичков, воркаут-площадка с турникетами, три игровые площадки для детей. Для домашних питомцев в парке есть специальная площадка с оборудованием для дрессировки.

Горожан приглашают прогуляться и по Центральному проспекту. Крупнейшая улица Зеленограда после обустройства в 2019 году сохранила исторический облик 10950-х годов, а также приобрела функциональность. Так, вдоль нее высадили газоны и цветники, образовывающие зеленый коридор длиной 800 метров, а также установили скамейки и велопарковки. Проспект проходит через три района округа: Савелки, Старое Крюково и Матушкино.

В 23-м микрорайоне Крюкова располагается Заводской пруд, который считается экологически благоприятным местом. Он окружен хвойным лесопарком. В 2018 пруд очистили, вокруг обустроили набережную, прогулочные дорожки и беседки для пикников. В парке "Зеленый бор" также есть детская площадки, спортивные тренажеры и цветники.

Еще одна бульварная прогулочная зона, разработанная совместно с жителями, находится среди жилых домов 20-го микрорайона. Там обустроили четыре детских площадки и спортивную зону с полем для игры в мини-футбол, баскетбольную площадку и хоккейную коробку. Также есть велодорожка, скамейки и площадка для выгула собак.

В районе Силино горожане смогут отдохнуть в густом лесопарке. Так, благоустройству в 2019 подверглась территория между корпусами 1005, 1006 и 1007. В районе прогулочной зоны открыли три детских площадки, тренажеры и спортивные площадки.

Еще одним местом притяжения посетителей в Зеленограде является фестивальная площадка "Легенды Крыма". Она напоминает замок "Ласточкино гнездо". Располагается зона на бульваре в 16-м микрорайоне.

На площадке круглый год работает ярмарка. Там установлены карусель и сцена, где проводятся "Московские сезоны". Зимой на площади заливают каток. Украшают зону отдыха деревья и кустарники, декоративные фигуры грифонов, а также амфоры и солнечные часы.

Ранее москвичам рассказали о самых необычных мостах в Москве. Среди них – Живописный мост и мост Богдана Хмельницкого.

