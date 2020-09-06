Москвичам рассказали об уникальных мостах столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве построено более 800 мостов, среди которых есть необычные и уникальные, сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы. В ведомстве назвали топ-5 сооружений, способных удивить горожан и гостей столицы.

Живописный мост, соединяющий Новорижское шоссе с проспектом Маршала Журова, является самым высоким вантовым мостом в Европе. Из-за илистых берегов при строительстве моста не было возможности поставить опоры, поэтому приняли решение использовать ванты. По этой же причине сооружение проходит по диагонали реки, а не поперек.

Длина конструкции составляет 140 метров, ширина – 40. Верхняя точка арки находится на высоте более 100 метров. Там же находится подвесная сфера, где планировалось создать ресторан или отдел ЗАГС. Однако пока в пространстве ничего нет.

Крымский мост также является местом притяжения горожан. С него открывается панорамный вид на на Парк Горького, храм Христа Спасителя и Москву-реку.

Мост состоит из подвесной конструкции, что делает его единственным в столице в своем роде. Появился мост в 1938 году. Масштабная его реконструкция состоялась в 2001 году. А, начиная с 2007, он включен в в реестр охраняемых объектов культурного наследия города.

Единственный в Москве парящий мост находится в парке "Зарядье". Уникальная конструкция появилась в городе всего три года назад. С нее открывается вид на собор Василия Блаженного, Спасскую башню, колокольню Ивана Великого и торговые ряды.

В основе сооружения нет ни единой опоры. Оно представляет собой 70-метровый променад с высокими стеклянными ограждениями в форме латинской буквы V. Его протяженность составляет 244 метра, а вес – 3,7 тысячи тонн.

Необычным назвали и мост Богдана Хмельницкого, проходящий от района Киевского вокзала до Саввинской набережной.

Он представляет собой крытое стеклянным колпаком сооружение длиной 235 метров с аркой высотой 135 метров. Мост привлекает организаторов различных мероприятий и фестивалей. Он выполнен в желто-зеленых цветах. На нем несколько лет назад зафиксировали мировой рекорд по количеству одновременно целующихся пар.

Закрывает топ-5 Крестовский мост, проходящий на путями Октябрьской железной дороги. С обеих сторон сооружения находятся фонтаны, реально запущенные 5 лет назад. Мост построен в 1937 году.

Ранее жителям Москвы рассказали о парках, в которых можно найти необычные скульптуры. Так, скульптура бухгалтеру "Фея Главбух" находится в Денежном саду парка "Сокольники". А кинетическая стимпанк-скульптура, изображающая паровую машину, расположена в Бабушкином парке на главной аллее.

