Москвичам рассказали о парках с самыми необычными скульптурами

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Необычные скульптуры и памятники, расположенные во многих парках Москвы, сделают осеннюю прогулку более интересной, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Так, скульптура бухгалтеру "Фея Главбух" порадует москвичей в Денежном саду парка "Сокольники". Она представляет собой девушку с легкими крыльями и счетами в руке, парящую над тяжелыми кубами. На некоторых из них красуются термины бухгалтерской профессии: "дебет", "кредит", "прибыль", "деньги" и другие. Согласно поверью, если потереть куб с надписью "деньги", будет достаток. А любое загаданное возле феи материальное желание непременно сбудется. Композиция отлита из бронзы и покрыта золотым напылением.

Кинетическая стимпанк-скульптура, изображающая паровую машину, расположена в Бабушкином парке на главной аллее. Ее автором является Андрей Асерьянцев. Установленная в 2014 году композиция представляет собой сидящего за рулем паровой машины усатого водителя, а также само устройство с котлом, трубами и даже пассажирскими сиденьями.

Скульптурная композиция "Пьеро и Мальвина" напомнит горожанам о любимой сказке в парке "Фили" около главной сцены. По поверью, загаданное желание возле влюбленного Пьеро может обезопасить от несчастной или неразделенной любви.

Встретить русских богатырей, Бабу-ягу, сестрицу Аленушку и других героев сказок можно в Лианозовском парке. А вот сделать фотографии с героями "Алисы в Стране чудес" предлагают в Воронцовском парке.

В парке "Музеон" можно посмотреть на скульптуру А. С. Пушкина и другие композиции, приуроченные к 200-летию со дня рождения поэта.

Мифические львы порадуют глаз в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино". Фигуры выполнены из чугуна.

Ранее жителям столицы рассказали о живописных парках на юго-востоке города. Так, горожанам предлагают прогуляться в парке Люблино, в сквере у храма Святого Апостола Андрея Первозванного и Дюссельдорфском парке.

