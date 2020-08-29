Москвичам рассказали о живописных парках на юго-востоке столицы

14:27
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Во всех столичных округах проходят мероприятия по благоустройству природных территорий в рамках программы "Мой район", чтобы повысить комфорт горожан, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
В апреле началось благоустройство парка на набережной Москвы-реки в Капотне. За полгода там убрали мусор и сорняки, у кромки воды сделали смотровые площадки, большая часть которых оборудована шезлонгами. На данный момент в этой зоне можно и отдохнуть, и заняться спортом, и устроить пикник с друзьями.
Исторический облик вернули парку Люблина – одной из старейших усадеб столицы. После реновации в прудах восстановили лодочную станцию, обновили экстерьер, поставили большие круговые качели. Кроме того, там оборудовали спортивные и детские площадки, амфитеатр и две сцены, постоянный павильон для выездной регистрации брака и новые пункты проката.
Новую жизнь получил сквер у храма Святого Апостола Андрея Первозванного. Тут появились пешеходная зона с плиточным покрытием и лавочками под перголами, а рядом с ними расположились альпийские горки и топиарные фигуры.
В Дюссельдорфском парке ремонтные работы завершились в прошлом году. Специалисты обустроили футбольное поле с искусственным покрытием, хоккейную коробку и зону для воркаута. Также там оборудовали три новые детские площадки и место для выгула собак, привели в порядок велодорожки и BMX-велотрек, поставили новую открытую сцену.
В Марьине одним из знаковых объектов стала прогулочная зона "Аллея семьи". Москвичам и гостям города предлагается прогуляться по обновленным дорожкам, отдохнуть на скамейках с навесами или больших качелях.
Помимо этого, специалисты улучшили "Аллею сказок" и "Аллею влюбленных". Первая находится в Некрасовке, вторая – около школы № 1595 – между улицами 2-й Вольской и Люберкой.
Любители спорта могут хорошо провести время в парке технических видов спорта, который пролегает вдоль берега Москвы-реки. Одна из особенностей этого парка – пять зон для профессиональных и любительских соревнований с металлическими ограждениями и всем необходимым оборудованием.
Желающие могут пройтись по аллее Героев Советского Союза в сквере имени Федора Полетаева. Там находятся пушки, танки и бронетранспортеры.
Ранее сообщалось, что вдоль Симоновской набережной и набережной Марка Шагала сделают непрерывный прогулочный маршрут. Москвичам и гостям столицы будут доступны велосипедные и беговые дорожки. Единое общественное пространство предусмотрено проектом планировки территории.
Благодаря расширению набережной получится обустроить вдоль реки беговые и велосипедные дорожки протяженностью около четырех километров. Ко всему прочему, в рамках проекта должны организовать спуски к воде. Один из них сделают на участке Симоновской набережной.
А на набережной от Филевского парка до театра "Мастерская Фоменко" появится природный парк со спуском к воде. Береговая линия на этом участке является частью общей системы набережных Москвы-реки, поэтому проектировщики разрабатывали концепцию ее устойчивого развития и продумывали сценарии городской жизни.
Набережная визуально будет делиться на две контрастные зоны: регулярную и пейзажную. Первая станет логическим продолжением архитектуры ЖК, на ней разместятся пешеходная, беговая дороги, а также велодорожки.
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