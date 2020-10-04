Названы восемь лучших парков ЮЗАО в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В рамках программы "Мой район" в Москве открывают и благоустраивают многие парки и скверы. Среди них и те, что располагаются в Юго-Западном административном округе. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Так, горожанам предлагают отдохнуть в ландшафтном парке "Южное Бутово". Его площадь составляет 140 гектаров. В нем есть Черневский и Гавриковский каскадные пруды, а также река Корюшка.

Для комфортного отдыха в парке установлены лавочки, прогулочные дорожки, беседки. Кроме этого, там обустроено 17 детских площадок, на одной из которых есть интерактивные музыкальные панели, 14 спортивных площадок и проложено 12 километров велодорожек.

Активно отдыхать москвичи могут и в парке, который находится в пойме реки Битцы в Северном Бутове. Его благоустроили в 2018 году. Так, на территории площадью 14,7 гектара есть прогулочные дорожки со скамейками и урнами, амфитеатр, способный вместить до 350 человек, большая спортивная зона.

Отмечается, что в этом месте максимально сохранен природный ландшафт с пригорками и склонами. Также можно прогуливаться по благоустроенным площадкам вокруг водоемов.

В Черемушках москвичей приглашает отдохнуть парк 70-летия Победы, основанный в 2015 году и благоустроенный по программе "Мой район" в 2018. В нем есть Аллея городов-героев и инсталляции ключевых событий военных лет. Для развлечений обустроены амфитеатр, место для настольных игр, велодорожки, яблоневый сад со скамейками. Для детей оборудованы разные площадки.

Парк "Академический", который располагается на месте бывшего гаражного комплекса и технической базы, также приглашает гостей для приятного отдыха. Так, в парке есть 6 игровых площадок для детей, спортивные зоны, дорожки для бега. Неподалеку располагается Государственный Дарвиновский музей.

В пойме реки Котловки в 2017 году появилась новая пешеходная зона. Там высажены цветники, установлены спортивная площадка, парковые диваны и шезлонги, а также беседки с качелями. Для детей организован небольшой городок с развлечениями.

В районе Котловка горожанам предлагают посетить спортивно-развлекательное пространство на Нагорном бульваре. Там оборудованы гимнастические и силовые тренажеры, каток и столы для пинг-понга. Для любителей спокойного отдыха есть шахматные столы, парковые диваны, пешеходные дорожки. Дети могут развлекаться в игровом комплексе с качелями и лабиринтом.

Ждут горожан и в Воронцовском парке Обручевского района. Одной из главных достопримечательностей пространства является благоустроенная в 2019 году детская площадка. Кроме привычных горок и качелей там есть аллея игр "Добрые сказки", батуты и экскурсионный поезд.

Кроме этого, на территории раскинулась дубрава, есть пять прудов, а также несколько садов и аутентичные лабиринты. Для любителей спорта есть специальные площадки и велодорожки. Летом в парке проходят танцевальные вечера, зимой – работает каток.

Закрывает список лучших парков ЮЗАО Яблоневый сад в Конькове, благоустроенный в 2019 году. Он привлекателен прогулочной тропой прямо в центре Троицкого пруда, мостиками и лавочками. В саду установлены детские и спортивная площадки, а также зона для спокойного отдыха с цветниками. Для горожан с питомцами предусмотрена площадка для выгула собак.

Ранее стало известно, что 17 бесплатных тематических фотовыставок будут организованы в столичных парках этой осенью.

Некоторые из них открыты уже сейчас. В частности, на Борисовских прудах разместили снимки Всероссийского фестиваля "Путешествуйте дома". Выставка посвящена местам в разных регионах России, которые имеют важное значение для истории или культуры. Экспозиция будет работать до 20 октября.

