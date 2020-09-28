Москвичам рассказали об осенних фотовыставках в парках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

17 бесплатных тематических фотовыставок будут организованы в столичных парках этой осенью, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Некоторые из них открыты уже сейчас. В частности, на Борисовских прудах разместили снимки Всероссийского фестиваля "Путешествуйте дома". Выставка посвящена местам в разных регионах России, которые имеют важное значение для истории или культуры. Экспозиция будет работать до 20 октября.

До 22 октября схожая по тематике выставка открыта для посетителей в парке "Садовники". А в зоне отдыха "Кузьминки" посетителям предлагают рассмотреть снимки горных пейзажей и цветущих склонов. Данная выставка работает до 15 октября. Фотографии морских обитателей ожидают москвичей в парке "Северное Тушино". До 15 ноября там будут представлены снимки фауны Черного, Белого, Охотского и других морей.

1 ноября в Воронцовском парке откроется выставка, посвященная усадьбам Москвы и Подмосковья. На ней будут представлены картины современного художника Владимира Лаповка. В его творчестве усадьбы занимают особое место. Выставка будет работать до 22 ноября.

С 10 ноября в парке искусств "Музеон" посетителей будет ожидать экспозиция "Тонкое искусство". На ней продемонстрируют снимки изделий из кружева и стекла. А с 4 ноября в главной аллее в саду имени Баумана можно будет познакомиться с искусством иллюстрации. Выставка будет посвящена знаменитому иллюстратору Леониду Владимирскому, создавшему образы Буратино, персонажей "Волшебника Изумрудного города" и др.

В сквере по Олонецкому проезду с 1 октября пройдет выставка "Забери меня домой". На ней разместят снимки собак одного из городских приютов. Рядом с фотографиями будет расположен QR-код, который подробнее расскажет о питомцах. Любого из тех, чьи фотографии будут представлены на выставке, посетители смогут забрать себе, связавшись с приютом.

Сад "Эрмитаж" в свою очередь готовит выставку "Город неравнодушных. Сообщества". Она будет посвящена тем, кто занимается волонтерством, благотворительностью или работает с некоммерческими организациями. Выставка будет открыта с 1 по 31 октября. Кроме того, в парке "Сокольники" с 15 октября откроют экспозицию, посвященную Международному дню тренера. В частности, на ней представят фотографии из личных архивов известных российских специалистов в разных видах спорта.

Некоторые выставки будут посвящены военной журналистике. В частности, в Лианозовском парке уже разместили экспозицию "В объективе война 1941-1945 годов", в которую вошли работы военного журналиста Анатолия Архипова. Снимки, посвященные Великой Отечественной войне, выполненные военным корреспондентами газеты "Известия", можно увидеть на выставке на прогулочной аллее возле выхода из станции метро "ЦСКА".

Сразу в четырех парках проходят выставки в рамках фотопроекта "Герои России, какими их не видел никто". Снимки размещены в парке "Красная Пресня", в "Музеоне", в саду имени Баумана и в Таганском парке. В экспозиции вошли фотографии ветеранов Великой Отечественной войны и героев современной России.

Ранее в рамках проекта "Активный гражданин" столичные жители проголосовали за лучшие экскурсионные маршруты Москвы на эту осень. Наиболее популярным выбором стал маршрут по поселению Внуковское "Знаменитые дачи и усадьбы Переделкина". Второе место в голосовании занял пешеходный маршрут по району Преображенское.