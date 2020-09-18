Сад дождя откроется 22 сентября в "Аптекарском огороде"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" 22 сентября состоится открытие экспозиции "Сад дождя". Об этом рассказала пресс-секретарь организации Ольга Архипова.

По ее словам, образовательная выставка посвящена роли дождевой воды в городе. На ней также будет отражен современный подход к управлению ливневыми стоками.

Ландшафтный архитектор "Аптекарского огорода" Артем Паршин отметил, что сады дождя смогут снижать нагрузку на ливневую канализацию в городе, если случится выпадение большого количества осадков.

"Элементы сада позволяют на некоторое время задержать выпавшие осадки. Вода частично впитывается в почву и пополняет грунтовые воды, частично используется растущими здесь растениями, а частично просто испаряется. Наш сад дождя состоит из нескольких элементов: павильона-беседки с озелененными кровлями, водопроницаемого мощения на дренирующем основании и устроенного в небольшом понижении рельефа водоудерживающего сада-биотопа с сообществом влаголюбивых растений", – поделился Паршин.

Он подчеркнул, что способностью впитывать воду обладают многие поверхности вокруг павильона, даже мощение.

Ранее сообщалось, что креативная команда Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" проведет три концерта в московском музее ретроавтомобилей на Самокатной улице. Они запланированы на 3, 17 и 31 октября.

