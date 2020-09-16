Концерт "Спортсмены салютуют Великой Победе" пройдет в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве 23 октября в 18:00 во дворце спорта "Мегаспорт" пройдет праздничный концерт "Спортсмены салютуют Великой Победе". Он будет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказала президент Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла Надежда Ерастова.
Она подчеркнула, что в мероприятии, которое состоится при поддержке мэра Москвы, примут участие спортсмены.
"Кроме того, ожидаются Сергей Гармаш, Сергей Безруков, Тамара Гвердцители, ансамбли Моисеева и Александрова. Через спорт, музыку и поэзию мы проследим путь от начала войны до Победы, это такое спортивно-зрелищное мероприятие", – приводит Агентство "Москва" слова Ерастовой.
Президент добавила, что первоначально мероприятие должно было состояться в мае этого года, но было перенесено на более поздний срок из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что креативная команда Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" проведет три концерта в московском музее ретроавтомобилей на Самокатной улице. Мероприятия запланированы на 3, 17 и 31 октября.
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