Концерт "Спортсмены салютуют Великой Победе" пройдет в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве 23 октября в 18:00 во дворце спорта "Мегаспорт" пройдет праздничный концерт "Спортсмены салютуют Великой Победе". Он будет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказала президент Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла Надежда Ерастова.

Она подчеркнула, что в мероприятии, которое состоится при поддержке мэра Москвы, примут участие спортсмены.

"Кроме того, ожидаются Сергей Гармаш, Сергей Безруков, Тамара Гвердцители, ансамбли Моисеева и Александрова. Через спорт, музыку и поэзию мы проследим путь от начала войны до Победы, это такое спортивно-зрелищное мероприятие", – приводит Агентство "Москва" слова Ерастовой.

Президент добавила, что первоначально мероприятие должно было состояться в мае этого года, но было перенесено на более поздний срок из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что креативная команда Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" проведет три концерта в московском музее ретроавтомобилей на Самокатной улице. Мероприятия запланированы на 3, 17 и 31 октября.

