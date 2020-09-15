"Аптекарский огород" проведет концерты в музее ретроавтомобилей

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Креативная команда Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" проведет три концерта в московском музее ретроавтомобилей на Самокатной улице. Мероприятия запланированы на октябрь, как сообщает ТАСС.

"Гастроли "Аптекарского огорода" стартуют в крупнейшем музее ретроавтомобилей 3, 17 и 31 октября. Вместо пальм, магнолий и орхидей – кареты, повозки и роскошные кортежи", – рассказали в пресс-службе учреждения.

В программе концертов анонсировали хиты Элвиса Пресли, композиции The Beatles, а также работы оркестра Imperialis Orchestra, звезд поп-джаза Jazz Dance Orchestra и Дмитрия Носкова с секстетом, а также ряда других исполнителей.

Выступления будут начинаться в 20:00. Билеты на концерты также дают право на посещение экспозиций музея ретроавтомобилей.

Ранее был анонсирован фестиваль классической музыки "Лето. Музыка. Музей" в музее "Новый Иерусалим" в Истре. Он пройдет в период с 23 по 27 сентября.

