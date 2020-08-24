В "Аптекарском огороде" расцвели астры

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В ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" расцвела коллекция астр, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря сада Ольгу Архипову.

"Распустились сорта отечественной (воронежской) и немецкой селекций. Полюбоваться цветами можно вплоть до октября", – рассказала Архипова.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что в саду цветут флоксы, кактусы, гортензии, календулы, кувшинки, плодоносят бананы, сливы, какао, нектарины и виноград.

Ранее в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" зацвел табак деревенский. Он представляет из себя однолетнее культивируемое растение с твердым ветвистым стеблем. Также махорка обладает узкими соцветиями и желто-зелеными цветиками.