"Аптекарский огород" сократит время работы с 17 августа

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород" с 17 августа поменяет режим работы. Об этом рассказали представители столичного сада, передает Агентство "Москва".
"С 17 августа Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород" работает на один час меньше", – сказали в пресс-службе. Уточняется, что с понедельника москвичи и гости города смогут побывать в саду с 10:00 до 21:00.
При этом кассы, где можно приобрести билеты, работают до 20:30.
Планируется, что выставка гладиолусов пройдет в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Образцы цветов предоставили представители Московского клуба гладиолусоводов. Они выращивали цветы в условиях Подмосковья и ближайших регионов.
Кроме того, ранее в "Аптекарском огороде" зацвел табак деревенский. Он представляет из себя однолетнее культивируемое растение с твердым ветвистым стеблем.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: