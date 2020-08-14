"Аптекарский огород" сократит время работы с 17 августа

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород" с 17 августа поменяет режим работы. Об этом рассказали представители столичного сада, передает Агентство "Москва".

"С 17 августа Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород" работает на один час меньше", – сказали в пресс-службе. Уточняется, что с понедельника москвичи и гости города смогут побывать в саду с 10:00 до 21:00.

При этом кассы, где можно приобрести билеты, работают до 20:30.

Планируется, что выставка гладиолусов пройдет в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Образцы цветов предоставили представители Московского клуба гладиолусоводов. Они выращивали цветы в условиях Подмосковья и ближайших регионов.

Кроме того, ранее в "Аптекарском огороде" зацвел табак деревенский. Он представляет из себя однолетнее культивируемое растение с твердым ветвистым стеблем.