Выставка гладиолусов состоится в "Аптекарском огороде"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Выставка гладиолусов пройдет в ботаническом саде МГУ "Аптекарский огород", сообщает пресс-служба сада.
Она состоится с 20 по 22 августа. На ней будут представлены различные сорта и гибриды гладиолусов отечественной и зарубежной селекции.
"Посетители будут приятно удивлены появлению гладиолусов с оригинальной и экзотической формой цветка, редким сочетанием оттенков, гофрированных, супергофрированных, а также с бахромой по краю лепестков", – рассказали в пресс-службе сада.
Гости также смогут познакомиться с разнообразными оттенками этих цветов. В частности, будут представлены гладиолусы с переливами, каймой, ярким контрастным пятном, а также многоцветные растения.
Сообщается, что образцы цветов предоставили представители Московского клуба гладиолусоводов. Они выращивали цветы в условиях Подмосковья и ближайших регионов.
Ранее в "Аптекарском городе" зацвел табак деревенский. Он представляет из себя однолетнее культивируемое растение с твердым ветвистым стеблем. Также махорка обладает узкими соцветиями и желто-зелеными цветиками. Табак деревенский может быть высотой до трех метров.
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