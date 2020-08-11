Выставка гладиолусов состоится в "Аптекарском огороде"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Выставка гладиолусов пройдет в ботаническом саде МГУ "Аптекарский огород", сообщает пресс-служба сада.

Она состоится с 20 по 22 августа. На ней будут представлены различные сорта и гибриды гладиолусов отечественной и зарубежной селекции.

"Посетители будут приятно удивлены появлению гладиолусов с оригинальной и экзотической формой цветка, редким сочетанием оттенков, гофрированных, супергофрированных, а также с бахромой по краю лепестков", – рассказали в пресс-службе сада.

Гости также смогут познакомиться с разнообразными оттенками этих цветов. В частности, будут представлены гладиолусы с переливами, каймой, ярким контрастным пятном, а также многоцветные растения.

Сообщается, что образцы цветов предоставили представители Московского клуба гладиолусоводов. Они выращивали цветы в условиях Подмосковья и ближайших регионов.

Ранее в "Аптекарском городе" зацвел табак деревенский. Он представляет из себя однолетнее культивируемое растение с твердым ветвистым стеблем. Также махорка обладает узкими соцветиями и желто-зелеными цветиками. Табак деревенский может быть высотой до трех метров.