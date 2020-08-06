Табак деревенский зацвел в "Аптекарском огороде"

Фото: пресс-служба "Аптекарского огорода"

Табак деревенский, или махорка зацвела в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород", сообщает пресс-служба сада.

Оно представляет из себя однолетнее культивируемое растение с твердым ветвистым стеблем. Также махорка обладает узкими соцветиями и желто-зелеными цветиками. Табак деревенский может быть высотой до трех метров.

"Гости могут увидеть его в саду лекарственных трав – наш сортовой экземпляр может похвастаться розовыми цветками", – рассказали в пресс-службе сада.

Сообщается, что махорка очень вынослива и может расти почти в любых условиях. В табаке деревенском содержание никотина превышает наличие вещества в табаке обыкновенном в девять раз.

В пресс-службе сада рассказали, что родиной табака деревенского является Латинская Америка, откуда в Европу он попал благодаря Христофору Колумбу. В России она выращивается в южных районах и Средней полосе, однако чаще там культивируют табак обыкновенный.

Ранее стало известно, что в парке "Косинский" зацвели кубышки желтые. Они занесены в надзорный список Красной книги. Обычно, они растут в водоемах со стоячей или медленнотекущей водой.