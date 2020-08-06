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Общество

12:00

Водяные лилии зацвели в парке "Косинский"

общество экология город

Фото: ГПБУ "Мосприрода" департамента природопользования и охраны окружающей среды

Кубышки желтые, которые занесены в надзорный список Красной книги Москвы, зацвели на Святом озере в парке "Косинский". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Для водоемов такие растения являются источником кислорода, для животных – пищей, а для некоторых водных обитателей – убежищем. В связи с этим, специалисты Мосприроды призывают беречь кувшинки и не рвать их.

Кубышки желтые растут в водоемах со стоячей или медленнотекущей водой, укореняясь на глубине до четырех метров. Растение также называют водяной лилией.

Увидеть водные цветы можно в парках "Кузьминки-Люблино", "Москворецкий", "Косинский" и на других природных территориях столицы. Цветущие кубышки могут радовать глаз до осенних холодов.

Ранее в "Аптекарском огороде" расцвел лен. Обычно он необходим для получения масла и ткани. Кроме того, растение используют в медицинских и кулинарных целях.

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