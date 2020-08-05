Белые огурцы с уникальными свойствами вырастили ученые из Сибири

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Сибирские ученые представили огурцы белого цвета, сообщает News.ru.
По словам заведующей лабораторией селекции, семеноводства и технологии возделывания овощных культур и картофеля ФИЦ ИЦИГ СО РАН Татьяны Штайнерт, в данных овощах ген, который отвечает за зеленую окраску, подавлен. Селекционные испытания над новым сортом завершились в прошлом году, а в следующем огурцы начнут проходить государственные сортоиспытания.
Семена поступят в продажу сразу после того, как овощи внесут в Единый реестр сортов сельскохозяйственных растений.
"Сорт будет называться "Белая красота". Его можно будет выращивать на как на открытом грунте, так и в теплице. Огурцы приживутся в большинстве регионов европейской части России. Он пригоден для всех экологических зон, исключая Крайний Север", – рассказала Татьяна Штайнерт.
По словам ученых, белые огурцы каротиноидами – природными химическими соединениями, которые в организме человека не вырабатываются и должны постоянно поступать с пищей. Они повышают иммунитет, защищают мембраны клеток от разрушения, предотвращают мутации в ДНК клетки и нормализуют обмен веществ. Также данные овощи богаты йодом.
Ранее в Астраханской области селекционеры вывели арбуз с белой мякотью и привкусом лайма. Новый сорт имеет гладкую форму, желтоватую кору и весит около 3 килограммов.
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