В Астраханской области вывели белый арбуз с привкусом лайма

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В Астраханской области селекционеры вывели арбуз с белой мякотью и привкусом лайма, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора селекционно-семеноводческого предприятия "Мастер семя" Артема Соколова.
Он отметил, что новый сорт имеет гладкую форму, желтоватую кору и весит около 3 килограммов.
"Выведением занимались около 15 лет. Приходилось проводить много ручных скрещиваний и опыление. Новый сорт имеет кору без привычного рисунка, белую мякоть с мелкими темными семечками", – рассказал Соколов.
Также он добавил, что по вкусу арбуз напоминает лайм, только сладкий. Ожидается, что зимой он будет включен в госреестр, после чего предприятие планирует реализовать первую партию семян. В настоящее время новый сорт проходит государственное сортоиспытание.
Ранее эксперт рассказал, как выращивают арбузы без косточек. Специалист отметил, что в числе популярных гибридных сортов – "Бостон" и "Кримсон Свит".
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