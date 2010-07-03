Эксперт рассказал, как выращивают арбузы без косточек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Высокая цена на арбузы без косточек объясняется трудоемким процессом выращивания.

"Бессемянные арбузы – это не сорта, а гибриды. Их семена получают по особой технологии путем скрещивания определенных сортов. Но каждый год это нужно делать заново. Поэтому и семена этих растений дорогие, и сами такие арбузы в магазинах стоят дороже, чем сорта с косточками", – цитирует сайт "Аргументы и факты" научного руководителя селекционно-семеноводческого предприятия Сергея Соколова.

Специалист отметил, что в числе популярных гибридных сортов – "Бостон", "Кримсон Свит" от селекционеров из Нидерландов.

Российские специалисты сейчас трудятся над созданием мелкосеменных арбузов.

"Новое селекционное направление – попытки сделать плоды с семечками, которые без проблем проходили бы в пищевод и имели очищающее действие", – резюмировал эксперт.

Арбузный сезон открылся в столице 3 августа. В городе организовано почти 350 развалов для продажи бахчевых. Это более чем на 100 точек больше, чем в прошлом году. Больше всего таких точек на юге, юго-востоке и юго-западе Москвы. Арбузы и дыни везут в столицу из Астрахани, Ростова, Краснодара и Дагестана. Килограмм обычного арбуза обойдется в среднем от 30 до 40 рублей, без семечек – в 2-2,5 раза дороже. Работать развалы будут до 1 октября.

При этом запрещена торговля бахчевых с земли, из железных сеток и грузовых машин. Если купленный продукт оказался некачественным (зеленым, перезревшим или гнилым), то по закону "О защите прав потребителей" его можно вернуть продавцу.

Ранее в Роскачестве рассказали, что при выборе арбуза по нему нужно стучать. Звук должен быть не глухим и не звонким, а гулким и напоминающим вибрацию. Но сжимать ягоду, рассчитывая на характерный треск, не стоит. Если корка арбуза блестит, то есть вероятность, что ягода неспелая. На кожуре обязательно должно присутствовать "земляное пятно" – ярко-желтого цвета, и чем ярче, тем лучше. Это значит, что арбуз собрали вовремя.

