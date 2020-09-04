В музее "Новый Иерусалим" пройдет фестиваль классической музыки

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
С 23 по 27 сентября в музее "Новый Иерусалим" в Истре пройдет фестиваль классической музыки "Лето. Музыка. Музей", сообщили в пресс-службе учреждения.
"В мероприятии примут участие звезды мировой классической сцены. В этом году фестиваль приурочен к 100-летию музея и стартует параллельно с открытием крупной выставки предметов из усадеб Подмосковья", – говорится в сообщении.
Мероприятие пройдет в круглом уличном музейном атриуме, стены которого позволят воспроизвести эффект объемной 3D-проекции. Также благодаря специальным установкам зал будет обеспечен теплом.
Ранее сообщалось, что фестиваль музыки "Заря", приуроченный ко Дню города, пройдет 5 и 6 сентября в "Зарядье".
На двухдневном фестивале выступят Tesla Boy, "Комсомольск", Тося Чайкина, Animal ДжаZ, "Нервы", "Сансара" и другие артисты. А в саду "Эрмитаж" пройдет уличный фестиваль "Театральный марш".
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