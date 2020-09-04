The City: "Заря", концерт OQJAV и выступление Антона Кузнецова

Фестиваль музыки "Заря", приуроченный ко Дню города, пройдет 5 и 6 сентября в "Зарядье". На двухдневном фестивале выступят Tesla Boy, "Комсомольск", Тося Чайкина, Animal ДжаZ, "Нервы", "Сансара" и другие артисты.

В воскресенье, 6 сентября, состоится большой сольный концерт группы OQJAV на летней веранде Powerhouse.

Также 6 августа пройдет концерт Антона Кузнецова. Певец выступит на крыше клуба Gipsy. Подробнее – в сюжете проекта The City.