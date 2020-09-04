Берлускони госпитализировали с коронавирусом

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Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони доставили в больницу "Сан-Раффаэле" в Милане. У него обнаружен коронавирус, сообщает "Газета.ру".

83-летнему политику потребовалась госпитализация для сдачи анализов. По предварительным данным, его жизни ничего не угрожает.

Берлускони заявил, что заразился коронавирусом несколько дней назад. Политик находился на карантине в своей резиденции в Аркоре.

Со слов личного врача Берлускони Альберто Дзангрилло, болезнь протекает бессимптомно. Известно, что ранее лидер партии "Вперед, Италия" посещал Сардинию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если потребуется, Россия готова оказать помощь заболевшему Берлускони в полном объеме.