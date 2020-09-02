Берлускони заразился коронавирусом

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Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости.

О результате анализов политика рассказал его личный врач Альберто Дзангрилло. Специалист подчеркнул, что болезнь протекает бессимптомно, а сам Берлускони находится на изоляции у себя дома.

Ранее лидер партии "Вперед, Италия" посещал Сардинию. Тест на COVID-19 он сдал после возращения домой.

Также 2 сентября стало известно, что положительный результат по коронавирусу показал анализ футболиста Неймара. Его клуб "Пари Сен-Жермен" подтвердил три случая инфекции – COVID-19 также нашли у Леандро Паредеса и Анхеля Ди Марии.

