Неймар заразился COVID-19 – СМИ

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"Пари Сен-Жермен" объявил о трех случаях заражения коронавирусной инфекцией в клубе, сообщает "Газета.ру".

В материале говорится, что COVID-19 обнаружили у нападающего Неймара. Также появилась информация, что у полузащитников Леандро Паредеса и Анхеля Ди Марии также выявили положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию.

24 августа стало известно, что восьмикратный олимпийский чемпион из Ямайки Усэйн Болт заразился коронавирусом. Спортсмен прошел тестирование, результат оказался положительным.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заразились футболисты испанского "Атлетико" – полузащитник Анхель Корреа и защитник Шиме Врсалько. У обоих болезнь протекает бессимптомно, они ушли на самоизоляцию.