Состояние заразившийся коронавирусом Тимошенко оценивается как тяжелое

12:58
Фото: ТАСС/Evgen Kotenko/Ukrinform via ZUMA Wire
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко получила положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает "Газета.ру".
Пресс-секретарь политика Марина Сорока подтвердила заражение Тимошенко.
"Да, к сожалению, это правда. Тест показал, что у Юлии Владимировны COVID-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется", – рассказала Сорока на своей странице в Facebook.
При этом COVID-19 также обнаружили у дочери политика Евгении Тимошенко и зятя лидера партии "Батькивщина Артура Чечеткина.
Ранее Олег Газманов рассказал о том, как перенес коронавирус. По словам артиста, он попал в больницу с воспалением легких. У него также отсутствовало обоняние, и была слабость. Сейчас певец здоров.
Актриса Любовь Толкалина придерживается мнения, что от тяжелого протекания COVID-19 ее спас имбирь, поскольку заболевание проходило в легкой форме. Для выздоровления не понадобились даже противовирусные препараты.
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