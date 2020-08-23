Состояние заразившийся коронавирусом Тимошенко оценивается как тяжелое

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Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко получила положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает "Газета.ру".

Пресс-секретарь политика Марина Сорока подтвердила заражение Тимошенко.

"Да, к сожалению, это правда. Тест показал, что у Юлии Владимировны COVID-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется", – рассказала Сорока на своей странице в Facebook.

При этом COVID-19 также обнаружили у дочери политика Евгении Тимошенко и зятя лидера партии "Батькивщина Артура Чечеткина.

Ранее Олег Газманов рассказал о том, как перенес коронавирус. По словам артиста, он попал в больницу с воспалением легких. У него также отсутствовало обоняние, и была слабость. Сейчас певец здоров.

Актриса Любовь Толкалина придерживается мнения, что от тяжелого протекания COVID-19 ее спас имбирь, поскольку заболевание проходило в легкой форме. Для выздоровления не понадобились даже противовирусные препараты.