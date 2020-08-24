Усэйн Болт заразился коронавирусом – СМИ

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Восьмикратный олимпийский чемпион из Ямайки Усэйн Болт заразился коронавирусом, сообщает The Sun.

Спортсмен прошел тестирование несколько дней назад, результат оказался положительным. Сейчас он находится на самоизоляции.

21 августа Болту исполнилось 34 года, свой день рождения он отметил на вечеринке в компании футболиста "Манчестер Сити" и сборной Англии Рахима Стерлинга. Предположительно, с ними был ямайский футболист Леон Бейли из немецкого "Байера".

Болт завершил легкоатлетическую карьеру после выступления на чемпионате мира в Лондоне в 2017 году. Там 11-кратный чемпион мира завоевал бронзу в беге на 100 метров.

Он единственный спортсмен, который смог победить на дистанциях 100 и 200 метров на трех Олимпиадах подряд (2008, 2012, 2016). На его счету – действующие рекорды мира в беге на 100 метров (9,58 секунды) и 200 метров (19,19).

В 2019-м Болт объявил об окончании своей футбольной карьеры. Он выступал за австралийский клуб "Сентрал Кост Мэринерс". Спортсмен участвовал в товарищеском матче, но затем австралийцы решили не заключать с ним контракт.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заразились футболисты испанского "Атлетико" – полузащитник Анхель Корреа и защитник Шиме Врсалько. У обоих болезнь протекает бессимптомно, они ушли на самоизоляцию.