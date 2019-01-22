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21:16

Усэйн Болт объявил о завершении футбольной карьеры

спорт

21:16

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Фото: ТАСС/Bai Xuefei

Восьмикратный олимпийский чемпион и 11–кратный чемпион мира по легкой атлетике ямаец Усэйн Болт объявил о завершении футбольной карьеры.

"Это было нечто иным относительно легкой атлетики, я по-настоящему получал удовольствие, когда выступал в команде", – приводит слова Болта портал Goal.com.

Спортсмен выступал за австралийский футбольный клуб "Сентрал Кост Мэринерс". Летом прошлого года он подписал соглашение с клубом о том, что он будет тренироваться с командой, а также иметь возможность подписать профессиональный контракт.

Болт принял участие в товарищеском матче, но затем австралийцы решили не заключать с ним контракт.

В ноябре 2018 года о завершении футбольной карьеры объявил бывший вратарь сборной России по футболу Владимир Габулов. Спортсмен поблагодарил коллег, с которыми работал на протяжении 19-летней карьеры, и болельщиков за поддержку.

Перед этим о завершении карьеры объявил Андрей Аршавин.

В октябре завершил карьеру и многолетний вратарь сборной России и капитан команды на прошедшем чемпионате мира Игорь Акинфеев. Летом о завершении карьеры объявили и братья Березутские, не выступавшие за сборную с 2016 года.

спорт

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