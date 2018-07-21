Алексей и Василий Березуцкие завершили карьеру футболистов

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

36-летние защитники московского ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие объявили о завершении карьеры профессиональных футболистов. Письмо к болельщикам опубликовано на сайте клуба.

Спортсмены подчеркнули, что их карьера "сложилась так, как они не осмеливались и мечтать".

"Осознать, что пора начинать новый этап жизни, для профессионального спортсмена всегда непросто, и многие не чувствуют этот момент. Для нас это время пришло", – говорится в обращении.

Алексей Березуцкий пришел в армейский клуб перед началом сезона-2001, спустя год к команде присоединился Василий. Оба футболиста до этого играли за "Торпедо-ЗИЛ ". В общей сложности первый провел в составе ЦСКА 502 матча, в которых забил 11 мячей. В активе второго 531 матч в футболке московского клуба и 14 голов.

В составе ЦСКА близнецы становились шестикратными чемпионами России, семь раз выиграли Кубок страны. В 2005 году они стали обладателями Кубка УЕФА. В составе сборной России братья стали бронзовыми призерами Евро-2008. После чемпионата Европы 2016 года не выступали за национальную команду.

18 ноября 2017 года во время матча 17-го тура чемпионата России Алексей Березуцкий получил травму малой берцовой кости. Операция проводилась в немецкой клинике. К тренировкам он вернулся только в конце января этого года.

Ранее решение об окончании профессиональной карьеры принял другой защитник ЦСКА – 39-летний Сергей Игнашевич. В будущем он намерен попробовать себя в роли тренера.