Сергей Игнашевич завершил карьеру

Фото: ТАСС/Денис Тырин
Игнашевич завершил профессиональную карьеру. Новость появилась на официальной странице сборной России в Twitter.
Матч в составе сборной России против команды Хорватии в 1/4 финала чемпионата мира стал итоговым в карьере игрока.
"Сергей Игнашевич объявил о завершении футбольной карьеры! Сергей, спасибо за все!" – сообщается в Twitter.
Говорить о прекращении выступлений за сборную России Игнашевич начал еще в 2016 году. Но после разговора с Черчесовым принял решение вернуться в команду и сыграть на домашнем чемпионате мира. По словам защитника, он доволен последним матчем своей игровой карьеры.
"Если бы не чемпионат мира, я думаю, закончил бы пораньше. Чемпионат мира был сильной мотивацией. Сейчас у меня чувство радости и успокоения. Заканчиваю на хорошей ноте – играю на чемпионате мира, в четвертьфинале, в отличной команде с отличным тренером", – рассказал футболист.
14 июля Игнашевичу исполнится 39 лет. Он обладает рекордом по количеству матчей за сборную – 127. В будущем футболист ЦСКА и сборной России намерен попробовать себя в роли тренера.
Ранее Александр Самедов сообщил, что завершил карьеру в сборной.
Сборная Хорватии обыграла команду России в серии послематчевых пенальти со счетом 4:3 и стала последним полуфиналистом турнира. Теперь ей предстоит сыграть с командой Англии. Матч пройдет 11 июля в Москве на стадионе "Лужники".
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