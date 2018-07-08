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Полузащитник московского "Спартака" Александр Самедов завершил карьеру в сборной России по футболу после поражения в 1/4 финала ЧМ-2018 от команды Хорватии, передает ТАСС.

В субботу в Сочи сборная Хорватии обыграла команду России в серии послематчевых пенальти со счетом 4:3. Хорваты второй раз в истории вышли в полуфинал чемпионата мира.

"Это был мой последний матч за сборную", – рассказал 33-летний футболист.

Самедов пришел в сборную в 2011 году. Он провел за команду 53 игры и забил 7 мячей.

Международный футбольный турнир проходит в России до 15 июля. Матчи принимают 11 городов, в столице пройдет 12 игр. Оставшиеся встречи в Москве запланированы в "Лужниках".