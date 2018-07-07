Сборная Хорватии победила в матче 1/4 финала ЧМ-2018

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Сборная Хорватии победила в матче чемпионата мира по футболу, игра прошла на стадионе "Фишт" в Сочи и закончилась со счетом 2:2. По итогам серии пенальти – 3:4.

Победитель матча не проявлялся ни в основное, ни в дополнительное время. У россиян отличились Денис Черышев и Марио Фернандес, а от хорватов забили Андрей Крамарич и Домагой Вида.

Соперником Хорватии станет сборная Англии, которая победила шведов со светом 2:0 в матче в Самаре.

Международный футбольный турнир проходит в России до 15 июля. Матчи принимают 11 городов, в столице пройдет 12 игр. Оставшиеся встречи в Москве запланированы в "Лужниках", ранее игры проходили также на стадионе "Спартак".