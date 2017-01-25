Легкоатлета Усэйна Болта лишили золота ОИ-2008

Фото: ТАСС/Zuma/Panoramic

Усэйна Болта лишили золотой медали Олимпийских игр 2008 года в Пекине в эстафете 4x100 метров, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета. Причиной послужил положительный допинг тест партнера Болта по команде – Несты Картера.

В пробе Картера обнаружили запрещенное вещество туринабол. На счету Болта с учетом победы в эстафете 4x100 метров в Пекине – девять золотых медалей Олимпийских игр.

Тем же решением Международный олимпийский комитет лишил двух серебряных медалей Олимпиады 2008 года в Пекине российскую легкоатлетку Татьяну Лебедеву. Об этом стало известно после перепроверки допинг-проб. В пробе спортсменки также обнаружили запрещенное вещество туринабол.

Татьяна Лебедева завоевала две серебряные медали в Пекине: в тройном прыжке и прыжке в длину.