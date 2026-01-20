Форма поиска по сайту

02:30

Происшествия

Один человек пострадал в результате уличного конфликта в Москве

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Один человек пострадал в результате конфликта между группой граждан на улице Люблинская в Москве. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД РФ по столице.

Сообщение о потасовке поступило вечером в понедельник, 19 января. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России.

По предварительной информации, между группой граждан произошел конфликт, в ходе которого одному из его участников были нанесены травмы. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Несколько участников конфликта были задержаны и доставлены в отдел полиции для разбирательств. Также принимаются меры для установления других фигурантов.

Ранее в подмосковной Электростали в ходе конфликта между пассажирами автобуса погиб один человек. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Вскоре подозреваемого задержали. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

