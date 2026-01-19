Мужчина вытолкнул знакомую из окна пятого этажа на юге Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На юге Москвы мужчина вытолкнул знакомую из окна пятого этажа, сообщила пресс-служба столичного СК.

По информации следствия, инцидент произошел в квартире жилого дома на улице Севанской в ночь на 15 января. Находясь на пятом этаже, мужчина толкнул в окно свою знакомую из-за внезапно возникшей личной неприязни.

Женщина упала на придомовую территорию и выжила, ее госпитализировали в одну из столичных больниц.

После случившегося злоумышленнику предъявили обвинение в покушении на убийство. Он признал свою вину во время допроса. Следствие намерено ходатайствовать об аресте мужчины.

Ранее в Химках была задержана женщина, ранившая супруга ножом в ходе ссоры. Инцидент произошел на улице Маяковского. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

