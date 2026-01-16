Женщина ударила супруга ножом во время ссоры в Химках

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Химках задержана женщина, ранившая супруга ножом. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

"В дежурную часть УМВД России по городскому округу Химки из медицинского учреждения поступило сообщение, что бригадой скорой помощи с телесными повреждениями доставлен и госпитализирован гражданин 1977 года рождения", – говорится в сообщении.

По имеющимся данным, между супругами вспыхнула ссора, в ходе которой женщина 1981 года рождения напала на мужа. Инцидент произошел на улице Маяковского. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

Ранее в Амурской области 75‑летний мужчина убил гостя во время ссоры. По данным следствия, конфликт возник после того, как посетитель попросил в долг деньги. Хозяин дома набросился на него с вилами – нанес 65 ударов, затем ударил колуном по голове.