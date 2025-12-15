Школьник напал с ножом на учительницу в Санкт-Петербурге

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Ученик напал с ножом на 29-летнего педагога в школе в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

Инцидент произошел утром 15 декабря. По предварительным данным, ученик 9-го класса напал на учительницу из-за выставленной плохой оценки.

После произошедшего мальчик попытался покончить с собой, однако его действия успели предотвратить правоохранители. Пострадавшая была доставлена в больницу.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции и следователи, которые выясняют все обстоятельства случившегося и устанавливают точное число пострадавших.

В свою очередь, пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу сообщила о возбуждении уголовного дела по статье о покушении на убийство. По версии следствия, ученик школы, расположенной на Белорусской улице, нанес не менее трех ножевых ранений педагогу.

Обстоятельства случившегося также устанавливает прокуратура. Ведомство даст оценку действиям должностных лиц на предмет соблюдения требований законодательства об образовании, а также об охранной деятельности.

Ранее в Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство против работника завода, который выстрелил из лука в двух коллег на проходной предприятия. Инцидент произошел 23 июля на улице Курчатова.

Мужчина поссорился с сотрудниками, после чего выстрелил в них и скрылся с места преступления. Пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь.

