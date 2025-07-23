В Петербурге заведено дело о покушении на убийство после ранения из лука женщин

Фото: телеграм-канал "Прокуратура г. Санкт-Петербурга"

В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство против работника завода, который выстрелил из лука в двух коллег на проходной предприятия. Об этом сообщает пресс-служба петербургского Следственного комитета.

Инцидент произошел 23 июля на заводе на улице Курчатова. Мужчина поссорился с сотрудниками пропускного пункта, после чего вонзил в них стрелы от лука и скрылся с места преступления. Пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь.

Спустя время злоумышленника удалось задержать и доставить в следственный отдел. Сотрудники СК приступили к проведению мероприятий, в ходе которых планируется установить детали и причины произошедшего.

Потерпевших госпитализировали с колотыми ранами, уточнила полиция по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в своем телеграм-канале. Ход расследования дела проконтролирует прокуратура Выборгского района.

Ранее мужчина напал с ножом на полицейских и зрителей на финише четвертого этапа велосипедной многодневной гонки "Тур де Франс". За два часа до финиша неизвестный начал угрожать ножом зрителям, которые пришли к месту окончания гонки раньше. Когда в дело вмешались полицейские, злоумышленник напал на одного из сотрудников и нанес ему удар в грудь.