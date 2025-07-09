В Москве девушка отбилась от напавшего на нее мужчины

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Девушка отбилась от мужчины, который напал на нее на западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по столице.

Инцидент произошел в ночь на 6 июля возле жилого дома на Рублевском шоссе. По данным ведомства, мужчина напал на девушку, которую он ранее не знал, а после совершил в отношении нее действия сексуального характера. Потерпевшая смогла оказать сопротивление. Кроме того, ей помогли прохожие.

Злоумышленник задержан. Сейчас с ним проводятся следственные мероприятия. В скором времени приезжему мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения, связанную с лишением свободы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Иные действия сексуального характера". Следователи продолжают проводить необходимые мероприятия, которые позволят собрать и закрепить доказательственную базу.

Ранее на северо-востоке Москвы был задержан мужчина, обвиняемый в покушении на убийство женщины. По версии СК, в подъезде жилого дома, расположенного на улице Декабристов, злоумышленник нанес своей девушке множественные ножевые ранения, а после скрылся.

Пострадавшую экстренно госпитализировали и оказали необходимую медпомощь. Мотивом нападения злоумышленника на девушку стала ревность. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан.

