В Благовещенске задержан мужчина, избивший девушку битой

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

В Благовещенске Амурской области задержали мужчину, который напал на девушку и ударил ее по голове металлической битой. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, инцидент произошел утром в среду, 21 мая, на улице Театральной. Преступные действия были замечены прохожими, после чего напавший скрылся с места происшествия. Потерпевшую доставили в больницу.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство из хулиганских побуждений". Следователи проводят комплекс мероприятий, направленный на установление обстоятельств случившегося.

Ранее в Кемерове клиентка избила парикмахера. У потерпевшей диагностировали ушибы и перелом пальца на руке. Причина нападения не уточнялась. Правоохранители назначили судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.