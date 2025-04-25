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25 апреля, 17:08

Происшествия

Клиентка избила парикмахера в Кемерове

Фото: 123RF/schan

В Кемерове клиентка избила парикмахера и сломала ей палец, сообщила пресс-служба главка МВД России по Кузбассу.

По данным ведомства, инцидент произошел 18 апреля. После случившегося 46-летняя местная жительница обратилась в полицию. С ее слов, на нее напала 43-летняя женщина, которая ранее обращалась к ней за парикмахерскими услугами. Причина нападения не уточняется.

У пострадавшей диагностировали ушибы и перелом пальца на руке. После этого правоохранители назначили судебную медицинскую экспертизу, по итогам которой будет принято решение, соответствующее российскому законодательству.

Ранее в подмосковной Электростали мужчина откусил женщине палец в кафе. По словам полицейских, двое мужчин поругались в заведении, затем их конфликт перерос в потасовку. Женщина пыталась разнять дерущихся, в результате чего один из них откусил ей фалангу мизинца руки.

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