Мужчина скончался под Калугой после драки с тремя женщинами 8 марта

Фото: телеграм-канал "Калужский Следком"

Мужчина скончался после драки с тремя женщинами, произошедшей в ночь с 8 на 9 марта в калужском Козельске. Об этом сообщает следственное управление СКР по Калужской области.

Конфликт случился в кафе-клубе "Майами" в Козельске между матерью, дочерью и их подругой с одной стороны и мужчиной с другой стороны. По предварительным данным, мужчина ударил старшую из женщин, а потом был избит дочерью и подругой женской компании. Посетителя кафе доставили в больницу, где он позже скончался.

По данному факту возбудили уголовное дело. Тем не менее судебно-медицинская экспертиза показала, что мужчина ушел из жизни в результате заболевания, а телесные повреждения не были связаны с причинами его гибели. Таким образом, побои расцениваются СКР как не причинившие вреда здоровью, говорится в сообщении. Расследование продолжается.

Друг погибшего Матвей также рассказал, что незадолго до инцидента мужчина упал в баре и ударился головой, поэтому он не смог себя защитить. Его слова передает "Газета.ру".

"Он был хорошим другом. И по барам никогда не ходил. Зачем пошел в тот день, непонятно. Он был здоровым и крепким", – отметил собеседник журналистов.

По его словам, у погибшего остались бывшая жена и две взрослые дочери. Другой очевидец сообщил, что три женщины в ходе драки повалили погибшего на землю и стали избивать ногами.

"Скорая приехала и уехала очень быстро с ним. Но когда еще не приехали врачи и его перестали бить, он лежал и хрипел", – сказал очевидец.



По версии телеграм-канала SHOT, разведенный мужчина хотел познакомиться с одной из посетительниц, но та отказала ему и позвонила своей дочери, заявив, что мужчина ударил ее. Дочь приехала в кафе вместе с подругой.

Утверждается, что, повалив мужчину на пол, они стали жестоко пинать его, якобы даже прыгая на голове, пока тот не потерял сознание. Мужчина впал в кому, а прибывшие медики не смогли его спасти, говорится в источнике. При этом авторы телеграм-канала утверждали, что погиб он именно от множественных ударов по голове.

Ранее в Томске задержали мужчину, который при выходе из лифта ударил женщину. Инцидент случился в подъезде дома на Енисейской улице. Выяснилось, что распивавший алкоголь экс-боксер спустился на первый этаж и заблокировал двери. В какой-то момент он ударил одну из женщин в область головы и скрылся. Возбуждено уголовное дело.

