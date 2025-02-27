В Томске бывший боксер при выходе из лифта нокаутировал женщину

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

В Томске задержали мужчину, который при выходе из лифта после конфликта ударил женщину, отчего та потеряла сознание. Об этом официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила в своем телеграм-канале.

Как рассказала Волк, полицейским из больницы поступило сообщение о том, что из подъезда дома по улице Енисейской с травмами доставлена 44-летняя женщина. Предварительно, ее избили.

После прибытия на место происшествия правоохранители провели поквартирный обход дома, изучили записи камер видеонаблюдения и опросили очевидцев. Так удалось установить личность подозреваемого – 43-летнего жителя поселка Светлого, который раньше занимался боксом, а в данный момент работает мастером по ремонту холодильников.

По информации МВД, мужчина был в гостях у отца, где распивал алкоголь, а затем спустился на лифте на первый этаж и заблокировал двери. В этот момент лифт ждали две женщины и ребенок. Когда экс-боксер вышел из кабины, он внезапно ударил одну из женщин в область головы и скрылся.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Ранее житель подмосковной Электростали ударил ножом супругу во время пьяной ссоры. По словам правоохранителей, пострадавшую госпитализировали, а нападавшего задержали. Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".