В Ульяновске юноша сбил на машине знакомую и пытался зарезать ее друга

Видео: телеграм-канал "СУ СКР по Ульяновской области"

В Ульяновске юноша сбил на машине свою знакомую, а потом попытался зарезать ее друга. Об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

По предварительной информации, утром 8 февраля у одного из домов по улице Робеспьера 21-летний злоумышленник, управляя автомобилем, на почве ревности направил его на стоящую у подъезда свою знакомую и молодого человека. После наезда он вышел из машины и ударил мужчину ножом в область бедра, рассказали в ведомстве.

Пострадавших госпитализировали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух человек. Фигурант заключен под стражу.

Ранее в Московской области водитель "Газели" на 52-м километре Старосимферопольского шоссе сбил насмерть двух человек. По данным правоохранителей, водитель наехал на мужчину и женщину, которые двигались в попутном направлении по краю проезжей части.

Установлением обстоятельств ДТП занимаются сотрудники Госавтоинспекции, по итогам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.