20 января, 15:50Происшествия
Трамвай сбил двух пешеходов в Челябинске
ДТП произошло на перекрестке проспекта Победы и улицы Молдавской. В результате происшествия травмы получил несовершеннолетний пешеход, его доставили в больницу.
Как отметили в прокуратуре, по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. Установление всех обстоятельств произошедшего поставлено на контроль.
Ранее три человека пострадали в аварии с маршрутным транспортом в Калининграде. Водитель Volkswagen Passat не уступил дорогу другим автомобилистам, из-за чего и случилось ДТП. Помощь медиков потребовалась двоим водителям и пассажиру легковой машины.