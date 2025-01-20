Трамвай сбил двух пешеходов в Челябинске

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В Челябинске трамвай сбил двух пешеходов, переходивших проезжую часть на зеленый сигнал светофора. Прокуратура организовала проверку после ДТП, сообщает пресс-служба ведомства.

ДТП произошло на перекрестке проспекта Победы и улицы Молдавской. В результате происшествия травмы получил несовершеннолетний пешеход, его доставили в больницу.

Как отметили в прокуратуре, по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. Установление всех обстоятельств произошедшего поставлено на контроль.

Ранее три человека пострадали в аварии с маршрутным транспортом в Калининграде. Водитель Volkswagen Passat не уступил дорогу другим автомобилистам, из-за чего и случилось ДТП. Помощь медиков потребовалась двоим водителям и пассажиру легковой машины.