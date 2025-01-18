Автомобиль упал в Обводный канал в Санкт-Петербурге

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Автомобиль попал в ДТП и упал в Обводный канал в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.

Прибывшие на место спасатели извлекли из салона двух женщин, уточнили в пресс-службе петербургского МЧС. Одна из них погибла на месте, вторую удалось реанимировать и отправить в больницу, где она впоследствии скончалась.

Кроме того, местная прокуратура уже начала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения после появления информации, что в момент аварии светофоры якобы были отключены.

"Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решен после завершения всех проверочных мероприятий", – добавили в надзорном ведомстве.

Ранее три человека пострадали в аварии с маршрутным транспортом в Калининграде. Водитель Volkswagen Passat не уступил дорогу другим автомобилистам, из-за чего и случилось ДТП. Помощь потребовалась двоим водителям и пассажиру легковой машины.

